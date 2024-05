Drake dément avoir une fille cachée

Une information qui a explosé suite au diss-track de Kendrick Lamar.

Depuis le sévère clash entre Kendrick Lamar et Drake, une bombe a explosé sur les réseaux sociaux après des paroles bien particulières de Kendrick Lamar dans son diss-track "meet the grahams". Le rappeur de Compton a révélé que Drake aurait une fille secrète cachée. Ce dernier a réagi avec humour sur ses réseaux sociaux.

Vendredi 3 mai, K.Dot a publié "meet the grahams" en réponse à "Family Matters" de son adversaire. Il affirme que Drizzy a une fille qu'il a abandonnée, tout en s'adressant directement à elle : "Chère petite fille, je suis désolé que ton père ne soit pas actif dans ton monde. Il ne s'engage pas dans grand-chose sauf dans sa musique, ouais, c'est sûr. C'est un narcissique, un misogyne, qui vit dans ses chansons. Il essaie de détruire des familles plutôt que de s'occuper des siennes. Il devrait t'apprendre les tables de l'heure ou regarder 'Frozen' avec toi. Ou à ton onzième anniversaire, chanter des poèmes avec toi", rappe-t-il.

🚨 DRAKE vient de s’exprimer sur les accusations de Kendrick Lamar concernant sa fille cachée ! 👧🏽



"Si vous ou quelqu'un pouvez trouver la preuve que j'ai une fille de 11 ans, j'arrêterai de rapper et je viendrai immédiatement travailler pour vous" pic.twitter.com/46Ca8jJaRa — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 5, 2024

Bien qu'aucune preuve de la véracité de ces propos n'ait été apportée jusqu'à présent, un certain nombre de fans ont mis en avant un tweet de la superstar canadienne datant de 2012, dans lequel on peut lire simplement "Baby girl". La raison pour laquelle ce message reçoit beaucoup d'attention est que sa date correspond à l'âge de sa fille présumée, telle que décrite dans la nouvelle chanson de K Dot.

Le 6 God ne semble pas perturbé par cette attaque, puisqu'il s'est rendu sur son Instagram Story peu après la mise en ligne de la coupure et a partagé une image de lui, l'air peu impressionné et ennuyé : "nahhhh attends, quelqu'un peut-il trouver ma fille cachée s'il vous plaît et me l'envoyer..."

Drake responds to Kendrick Lamar’s claim that he has a secret daughter pic.twitter.com/UVSYAirvRw — HipHopDX (@HipHopDX) May 4, 2024

En 2018, Drake a été impliqué dans un conflit avec Pusha T qui a suscité une affirmation similaire au sujet d'un fils caché. Dans l’actualité du clash entre les deux rappeurs, Kendrick Lamar a sorti ce dimanche 05 mai un nouveau diss-track "Not Like Us". Drake devrait répondre dans les quelques heures.