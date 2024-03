Drake a-t-il répondu au clash de Kendrick Lamar ?

"Je suis prêt à empirer les choses"

"Je suis prêt à empirer les choses". Voici la phrase énigmatique qu'a postée Drake sur ses réseaux sociaux après les piques de Kendrick Lamar à son encontre sur le morceau "Like That" avec Metro Boomin et Future.

Le rappeur canadien, bien qu'il ait de nouveau refusé d'aborder directement ce couplet, ne reste pas si discret que ça. Il donne des indices énigmatiques et des éléments de réponses lors de ses concerts ou sur ses réseaux. Dans son dernier post Instagram avec un carrousel d'images, on peut lire en légende : "Je ne pourrais jamais vous vendre pour vendre mon dernier travail", écrit-il, "Je ne vous fais jamais de mal à l'improviste mais je suis prêt à aggraver la situation". Une nouvelle fois bien énigmatique...

Le 26 mars dernier, Drizzy avait déjà répondu partiellement au clash lors d'un concert en Floride : "Je garde la tête haute, le dos droit, j'ai les pieds bien ancrés au sol et peu importe ce qui arrive, je sais qu'aucun gars sur cette terre ne peut venir me faire chier".

Comme s'il n'avait pas assez d'embrouilles, Ye a déclaré ce vendredi 29 mars qu'il "lavait" Kendrick Lamar et Drake. De quoi rajouter de l'huile sur le feu en cette période de clash dans le rap US.

