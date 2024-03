Kanye West se lâche : "j'ai inventé tous les styles de musique des 20 dernières années"

"J’ai créé le style de The Weeknd, Travis Scott, Drake."

Alors que le deuxième album de la trilogie prévue par Ye et Ty Dollar Sign n'est toujours pas sorti, plus d'une semaine après la date prévue et qu'aucune communication n'a été faite à ce sujet, les deux rappeurs ont livré ce vendredi dernier une longue interview sur la chaîne YouTube TheMotionRoom.



Kanye West, réputé pour son franc-parler, a donné son point de vue à propos de sa propre influence musicale : "J’ai inventé tous les styles de musique des 20 dernières années, j’ai créé ce style. J’ai créé le style de The Weeknd, Travis Scott, Drake. Je vais y aller et le dire, Future & Young Thug aussi" déclare Ye. Des propos pas si choquants venant de la bouche du légendaire rappeur américain, même s’ils ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et à en croire internet, les puristes et les fans de Kanye West seraient d’ailleurs d’accord avec ces affirmations.

"Vulture 1" a connu un immense succès commercial, il est sorti le 10 février dernier et a été à la première place du Billboard 200 avec près de 150 000 unités équivalentes à l'album au cours de la première semaine. Le deuxième opus est particulièrement attendu par les fans, plusieurs titres sont actuellement disponibles sur TikTok et Instagram mais toujours pas sur les plateformes de streaming.

🚨 Une nouvelle interview de Kanye West & Ty Dolla Sign d’une durée de 1H20 vient de sortir sur Youtube ! pic.twitter.com/XQbVIsPSty — WRLD (@wrld_mag) March 15, 2024