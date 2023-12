La Fève : son nouveau projet "24" enflamme les réseaux sociaux

Le talent du rappeur de 24 ans fait parler.

La Fève continue sur sa lancée. Le jeune rappeur de 24 ans a sorti son dernier projet, "24", ce vendredi 22 décembre. Et à en croire les réseaux sociaux, l’album a été très bien accueilli.

📈 Le projet « 24 » de La Fève cumule 3,38M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/iwr0bDG05H — Ventes Rap (@VentesFRap) December 23, 2023

Le rappeur de Fontenay-sous-Bois a offert 20 titres à ses fans avant Noël. Il était absent en solo depuis presque 2 ans, et son album "Errr" en décembre 2021, qui avait déjà beaucoup fait parler. Mais le rappeur avait besoin de prendre du temps pour offrir la meilleure musique possible.

Les personnes ayant précommandé le projet "24" de La Fève ont reçu une cover alternative et unique !



C’est, pour l’artiste, une façon de récompenser ses fans les plus fidèles.



Cette version ne sera disponible nul part ailleurs ! 🖼️ pic.twitter.com/QnUWo0k9UM — RAPLUME (@raplume) December 22, 2023

Fortement inspiré par le Rap US, La Fève s’est rendu à plusieurs reprises aux États-Unis pour enregistrer, plus particulièrement à Atlanta, ville importante du rap. On y retrouve des featuring français et internationaux : Tiakola, Knucks, Yung L.A et Zequin.