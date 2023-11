Booba accuse Maes de refuser une rencontre

Nouvel épisode dans le clash Booba/Maes. Le Duc de Boulogne continue de provoquer Maes, présent à Dubaï après un showcase ce samedi 25 novembre. Dans le dernier épisode, Maes avait donné rendez-vous à Booba et le cherchait sur le territoire. Cette partie de cache-cache n'a mené à rien et Booba accuse maintenant Maes de refuser une rencontre.

. @MaesOfficiel Nanny à tout prix. D'un coup t'es devenu nounou. On est fiers de toi on est au bord des larmes. 🙌🏾 #maespackn 🏴‍☠️🍼 pic.twitter.com/nIddkZe7QP

"PNC aux portes on prépare la descente" 🇦🇪🏴‍☠️🎥 pic.twitter.com/HhYZHcTN78 — Booba (@booba) November 25, 2023

Le rappeur de Lunatic commence à s’impatienter et fustige le comportement des autres rappeurs au moment de l’affronter sur son compte X : "Y va rien se passer, car personne n'ose venir se frotter à la Piraterie. Dès qu'on est sur place, ils dégonflent leurs c******* de synthèse et rentrent chez bobonne. Wait and see... "