Les Flammes : la deuxième édition annoncée

Elle aura lieu le jeudi 25 avril 2024.

Bien sûr, il y a eu des gens contre, des critiques et des débats à propos de la première cérémonie des Flammes qui s'est déroulée le 11 mai dernier. Le palmarès a fait grincer des dents mais, dans l'ensemble, cette manifestation initiée par Yard, Booska-P et Smile en collaboration avec Spotify a eu plutôt de bons retours. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas si les Flammes auraient une suite. On vient donc d'apprendre que ce serait le cas et que la deuxième cérémonie aurait lieu le jeudi 25 avril 2024 au théâtre du Châtelet, à Paris.