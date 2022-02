Yard, Booska-P et Smile s'associent pour "Les Flammes"

Une nouvelle cérémonie.

Oui, nos talents vont enfin pouvoir être reconnus dès l'année prochaine grâce à Yard, Booska-P et Smile, trois grandes entités du milieu.

Ces trois grands médias mettent en avant nos jeunes talents depuis des années et valoriser la culture urbaine. Ils ont décidé de passer à l'étape supérieure en s'alliant pour créer la cérémonie qui manquait à notre pays, "La Cérémonie des Cultures Populaires".

Cet événement aura pour nom "Les Flammes". Son but principal est de récompenser les acteurs de la culture urbaine qui sont chaque année "les oubliés" des cérémonies telles que les Victoires de la Musique ou encore les NRJ Music Awards.

L’annonce a été partagée le 17 février dernier via les réseaux Instagram, Twitter et Facebook de Booska-P, Yard et l’Équipe Smile.

Les comptes officiels dédiés à cet événement de grande envergure ont également été créés le 17 février 2022 dans la foulée. Les Flammes Awards vivent déjà par leurs réseaux sociaux Twitter et Instagram où vous pouvez les retrouvez dès aujourd’hui.

Les rappeurs, les chanteurs "oubliés" seront cette fois mis à l'honneur et récompensés. Ce sera également le cas pour les humoristes de stand-up, les créateurs de contenu et tous les talents qui participent à la montée en puissance des cultures populaires.

La première édition est prévue pour 2023.