Kanye West ne se présentera pas à la présidentielle de 2024

C'est certainement une bonne nouvelle pour tout le monde.

Kanye West est difficile à suivre. On ne le découvre pas mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Alors qu'il a été candidat à la dernière élection présidentielle américaine et qu'il envisageait de se représenter lors de la suivante, il apparaît que Ye ne devrait finalement pas concourir en 2024. Vendredi 20 octobre, Rolling Stone a en effet publié un article révélant que la campagne électorale de Kanye en 2024 avait été annulée. Le magazine s'est ensuite entretenu avec l'avocat de Kanye qui a confirmé : "[Kanye n'est] pas candidat aux élections en 2024."

Cette nouvelle arrive plusieurs mois après la publication d'informations selon lesquelles la campagne de Ye était de toute façon dans un chaos total. A l'origine, son équipe comprenait le commentateur politique d’extrême droite Milo Yiannopoulos et le suprémaciste blanc Nick Fuentes. Cependant, Milo Yiannopoulos a été licencié en décembre dernier. En juin, il a été rapporté que Kanye avait demandé à un sans-abri d'être son directeur de campagne. Maintenant, Ye, qui s'est récemment marié et prépare un nouvel album, ne semble apparemment plus intéressé par la politique et par le fait de devenir le prochain président des Etats-Unis.

Il s'est aussi peut-être souvenu qu'en 2020, il a dépensé des millions de dollars de sa propre poche, persuadé qu'il battrait Joe Biden, l'actuel président, et qu'au final, il n'avait eu que 60 000 voix. On se rappelle aussi qu'ensuite il a été accusé de fraude électorale. S'arrêter avant de commencer était peut-être la meilleure des idées...