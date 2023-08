Jay-Z fait son retour sur Instagram !

Pour la promo d'un film.

Jay-Z n'a jamais été un très grand habitué des réseaux sociaux. Mais il lui arrive parfois de faire une réapparition et c'est la plupart du temps pour la promotion d'un nouveau projet. C'est le cas depuis quelques heures, puisque le rappeur new-yorkais vient de se recréer un compte Instagram pour partager la première bande-annonce du film "The Book of Clarence" qui sortira en janvier prochain. Hov en est l'un des producteurs, en plus d'être chargé de la bande originale.

Réalisé par Jeymes Samuel, ce nouveau film racontera l'histoire de Clarence, un habitant de Jérusalem en l'an 33 qui tire profit de la popularité de Jésus pour créer sa propre légende. Sont d'ores et déjà annoncés au casting Lakeith Stanfield ("Get out", "Sorry to Bother You", "Atlanta"), Teyana Taylor ou encore Omar Sy.

En interview exclusive pour le magazine américain Vanity Fair, Jay-Z et Jeymes Samuel sont revenus sur l'histoire de ce film. Le rappeur y confie notamment ses doutes sur la réception du public, s'inquiétant qu'il ne se concentre que sur la partie religion alors que ce n'est pas du tout le thème central.

"Ma crainte est que les gens ne permettent pas à cet arc de se produire et jugent immédiatement."

Réponse en janvier 2024 à la sortie du film ! En attendant, on savoure la présence de Jay-Z sur Instagram, en espérant qu'il ne supprime pas son compte encore une fois.