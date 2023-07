JAY-Z est le premier artiste noir avec dix albums certifiés platine

La carrière du rappeur est actuellement célébrée dans l'exposition "The Book of HOV".

La première à avoir battu ce record est Mariah Carey.

Jay-Z a ajouté un nouveau chiffre à la colonne des victoires en devenant le premier artiste noir à avoir au moins 10 albums studio solo double platine. La semaine dernière, la Recording Industry Association of America (RIAA) a mis à jour ses certifications et l'album de Jay, "The Blueprint 3", sorti en 2009, a atteint 2 millions de ventes d'équivalents-albums, ce qui l'a propulsé au rang de double disque de platine. "The Black Album", sorti en 2003, a obtenu un quadruple disque de platine, ce qui a permis à la légende du rap de Brooklyn de vendre plus de 33,5 millions d'albums.

Le rappeur de 53 ans, est non seulement le premier Noir à avoir au moins 10 albums solo double platine, mais aussi le deuxième artiste noir à réussir cet exploit. La première est Mariah Carey qui compte 11 albums solo qui se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires sur le marché. Elle est la chanteuse qui a connu le plus grand succès commercial de tous les temps.

Jay-Z a également deux albums en collaboration qui ont obtenu un double disque de platine, ce qui porte son nombre total à 12. Son album de 2004 avec Linkin Park, "Collision Course", s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, et son album de 2011 avec Kanye West, "Watch the Throne", s'est vendu à 5 millions d'exemplaires.

The Book of HOV

La carrière du rappeur est actuellement célébrée à la gare centrale de la bibliothèque publique de Brooklyn, à New York. L'exposition "Book of HOV" a été inaugurée récemment et est présentée comme une reconnaissance de "l'extraordinaire parcours de Jay-Z". La collection d'archives comprend des enregistrements originaux, des photos inédites, des récompenses, des plaques, des objets portés par Jay lors de ses concerts, et bien d'autres choses encore.

Jay-Z shows up ‘The Book of HOV’ exhibit at the Brooklyn Public Library 👀 pic.twitter.com/sdrck064zp — Daily Loud (@DailyLoud) July 16, 2023

Une cérémonie d'ouverture a eu lieu la semaine dernière, en présence de plusieurs célébrités, dont Lil Uzi Vert, DJ Khaled, Fat Joe, Desiree Perez, PDG de Roc Nation, Kevin Liles, Questlove, Alicia Keys, Zane Lowe, Jayson Tatum, Steve Stoute, Paul Rosenberg et Miguel. Gloria Carter, la mère de Jay, et sa femme Roxanne Wilshire, ainsi que Beyoncé et Blue Ivy Carter étaient également présentes.