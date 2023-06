Young Thug : son frère condamné à neuf ans de prison

Nouveau coup dur pour la famille.

Difficile en ce moment de faire partie de la famille de Young Thug. Alors que le rappeur d'Atlanta est toujours en procès dans l'affaire YSL, son frère biologique Unfoonk, également artiste et membre du label vient d'être condamné à neuf ans et six mois de prison ferme. Il était accusé de possession d'arme à feu et d'activités illégales en lien avec un gang, alors qu'il était pourtant encore en probation. Lors du rendu de son verdict, le juge a été particulièrement ferme avec le rappeur.

"Une partie de votre probation imposait que vous ne portiez pas d'arme à feu. C'était assez clair. Je conclus, sur la base de différentes preuves, que vous avez violé votre probation [...] Ce que je trouve aggravant dans cette histoire, c'est que vous avez été arrêté pour port d'arme dans les six mois suivants votre mise à l'épreuve."

Young Thug's brother sentenced to 9 years for probation violation https://t.co/52WCdDrY0T pic.twitter.com/fN3U3RebaF — HipHopDX (@HipHopDX) June 5, 2023

Pas très malin en effet de la part d'Unfoonk, qui rejoint malheureusement son frère derrière les barreaux. Il venait pourtant tout récemment de sortir de prison après avoir accepté un plea deal dans l'affaire YSL, exactement comme Gunna quelques mois plus tôt.

En parallèle, les choses semblent se compliquer pour Young Thug. L'un de ses co-accusés également membre de YSL, Cordarius Dorsey, a récemment été accusé de meurtre. Et comme Thugger est soupçonné d'être le chef de toute cette bande, il serait donc fortement impliqué dans ces différents assassinats.