Diddy vs. Jermaine Dupri : le Verzuz est confirmé

La battle aura lieu en septembre.

Cela faisait longtemps que Verzuz n'avait pas fait l'actualité et qu'aucune battle n'avait eu lieu. Mais la nouvelle de la nuit en provenance des Etats-Unis a de quoi réjouir tous les fans de rap américain. Comme il en était question depuis maintenant de nombreux mois, Diddy et Jermaine Drupri vont confronter leurs catalogues. Le "combat" se déroulera le 8 septembre prochain au Madison Square Garden de New York. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Busta Rhymes et confirmée par Diddy, même si les créateurs du projet, Timbaland et Swizz Beatz n'ont pas encore communiqué à ce propos.