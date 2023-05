Pras refuse d’être comparé à 6ix9ine

Il le dit et le répète, "il n’est pas une snitch".

Alors qu’il vient d’être déclaré coupable dans une sombre affaire de corruption, Pras continue de clamer son innocence. Le rappeur ni toutes les accusations qui pèsent contre lui et assure qu’à l’inverse de 6ix9ine, "il n’est pas un informateur".

L’ex membre des Fugees est dans une situation pour le moins, compliquée. La période où il parlait d’une réunion (et même d’une tournée) avec son groupe légendaire, semble très loin puisqu’aujourd’hui, il fait face à des problèmes judiciaires. Il y a quelques semaines, le rappeur a été reconnu coupable par le tribunal fédéral de Washington de complot en vue de frauder les États-Unis, falsification de témoins et agissement en tant qu'agent non enregistré d'un gouvernement étranger. En effet, Pras aurait été en lien avec un homme d’affaire malaisien et serait impliqué dans une tentative de corruption liée à l’élection présidentielle de Barack Obama en 2016. Vous l’aurez compris, là on navigue dans de hautes sphères gouvernementales. En d’autres termes, il s’agit d’une affaire très grave pour laquelle l’artiste de 50 ans risque jusqu'à 22 ans de prison.

Si Pras et son avocat continuent de clamer son innocence et ont déjà l’intention de faire appel du verdict, le rappeur a également tenu à clarifier sa situation. Interrogé par le média américain TMZ, il a mis un point d’honneur à rappeler que toute comparaison avec 6ix9ine serait une grave erreur. Il commence :

"Je peux pas vraiment parler du verdict, j’ai encore beaucoup de travail à faire, mais ça va aller. Écoutez, je n’ai jamais été dans le passé, le présent ou le futur un informateur du FBI ou de la CIA. Jamais, au grand jamais. Si les gens veulent vérifier, regarder les témoignages, il verront tout ça dans les dossiers et les rapports de la Cour".

Puis précise :

"Avec tout mon respect, il ne s’agit pas d’une situation à la Tekashi 6ix9ine. Parce qu’il a clairement admis être un informateur. Moi je ne l’ai jamais été et je n’ai jamais dit que je l’étais. Je ne le suis pas aujourd’hui et je ne serais jamais un informateur du FBI ou de la CIA".

Au moins, cela a le mérite d’être clair. De son côté, 6ix9ine qui ne loupe jamais une occasion de profiter d'un buzz le concernant (ou pas), devrait probablement réagir aux propos de Pras.