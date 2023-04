Jul et Heuss l'Enfoiré en tendance dans toute l'Europe avec "Moulaga"

Un retour en force incroyable !

C'est ça qui est incroyable avec les réseaux sociaux. Un morceau inconnu ou presque peut devenir un tube en se propageant comme une trainée de poudre sur TikTok par exemple et un autre qu'on n'écoutait pas plus car il n'était plus dans la tendance peut justement y revenir avec la force d'un boulet de canon. C'est exactement ce qui se passe pour le titre entre Jul et Heuss l'Enfoiré "Moulaga" qui non seulement est puissamment de retour mais en plus il cartonne dans toute l'Europe ! Sorti en 2019, il a débarqué en force dans les tendances de pays comme Pologne, Belgique, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie etc. Et ce sont près de 400 000 vidéos que l'on peut retrouver avec ce morceau ! Un parcours tout simplement incroyable ! Et en plus, non seulement il cartonne sur TikTok, mais il est aussi au top des tendances Shazam comme l'ont compilé nos amis de Midi/Minuit ou de Booska-P.

Le morceau est également dans de nombreux TOPS Shazam :



#44 MONDE 🌍



#2 République Tchèque 🇨🇿

#4 Ukraine 🇺🇦

#5 Russie 🇷🇺

#6 Biélorussie 🇧🇾

#17 Pologne 🇵🇱

#23 Allemagne 🇩🇪

#24 Norvège 🇳🇴

#25 Hongrie 🇭🇺

#27 Suède 🇸🇪

#31 Suisse 🇨🇭

#33 Autriche 🇦🇹 — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 5, 2023