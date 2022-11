Kanye West visé par une enquête d'Adidas

Il est accusé d'être un "prédateur".

C'est reparti pour un tour. Après avoir fait polémique le mois dernier suite à des propos jugés antisémites, Kanye West est à nouveau dans la sauce. En effet, les dirigeants d'Adidas ont annoncé hier avoir ouvert une enquête interne sur leur ancien partenaire. Celle-ci fait suite à la réception d'une lettre signée anonymement par plusieurs employés accusant Ye d'être un "prédateur".

Dans ce courrier intitulé "La vérité sur Yeezy", certains salariés de la marque décrivent un comportement de "pervers" de la part du rappeur, et ce à l'égard des femmes. Kanye West aurait ainsi à de nombreuses reprises partagé aux employés concernés des vidéos et photos de nature pornographique, et notamment une photo intime de son ex-femme Kim Kardashian. Plus fort encore, les victimes de ces comportements innapropriés révèlent avoir vécu "des années d'abus verbaux, de tirades vulgaires et de manoeuvres d'intimidation".

Un peu plus loin dans ce courrier, des accusations sont également faites envers Adidas, qui n'aurait pas suffisamment protéger ses équipes face au comportement de Kanye West. Bref, des accusations très graves qui si elles sont confirmées par l'enquête interne pourraient pousser Adidas à de réelles poursuites judiciaires envers le rappeur.

KANYE WEST SAYS APPLE PAY DISABLED BECAUSE ADIDAS FROZE HIS MONEY pic.twitter.com/fj47O5VsXs — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) November 22, 2022

De son côté, Kanye West n'a pour l'instant pas répondu à ces accusations. Ces derniers jours, il a plutôt accusé Adidas de lui avoir bloqué quatre comptes bancaires, lui privant l'accès à plusieurs dizaines de millions de dollars.