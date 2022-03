Kanye West a signé les papiers de son divorce avec Kim Kardashian

Il a enfin cédé...

La justice a enfin fini par accorder à Kim Kardashian son divorce avec Kanye West, après des mois et des mois de bataille judiciaire.

Séparée depuis plus d'un an du rappeur, Kim Kardashian a eu raison de ne rien lâcher et de continuer son acharnement pour enfin pouvoir être libre à nouveau... TMZ a révélé il y a quelques heures à peine que la justice a fini par accepter son énième demande de divorce. La star de télé-réalité se serait beaucoup appuyé sur l’état de “détresse émotionnelle” dans lequel elle disait être.

Pour ce faire, la star avait utilisé, entre autres, les nombreux messages de menaces et d'insultes que Kanye West lui avait envoyé à elle, ainsi qu'à son compagnon actuel Pete Davidson. Ce dernier a d'ailleurs été contraint de fermer son compte Instagram tant il était la cible de harcèlement de la part des fans du Ye.

Kim est donc à nouveau, enfin, considérée comme célibataire aux yeux de la loi. Elle récupère donc son nom de jeune fille, laissant derrière elle celui du Ye, son désormais ex-mari.

La justice va devoir rapidement se prononcer sur la répartition de leurs biens ainsi que sur la garde de leurs enfants...

Et Kanye West dans tout ça ? Eh bien, le Ye s'est "contenté" de publier sur Instagram le clip du titre "Eazy", fruit de sa récente collaboration avec The Game.

Petit problème cependant ; dans cette vidéo, Ye apparaît après avoir kidnappé un homme qu’il va finalement tuer et enterrer... A la fin du clip, le message est plus que clair pour ceux et celles qui hésitaient encore, sa victime n'est autre que Pete Davidson, l'actuel copain de Kim.

“Tout le monde vivra heureux après ça, tout le monde sauf Skete” (le surnom qu’il donne à Pete Davidson), un nom barré et suivi par un “Vous savez qui”, tel est le message qu'on peut voir à la fin du clip...

On est bien heureux/ses de ne pas être à la place de ce bon vieux Pete...