Eminem rentre au Rock & Roll Hall of Fame introduit par Dr. Dre

Une récompense logique pour Slim Shady.

C'est Dr. Dre en personne qui a accueilli Eminem au Rock & Roll Hall Of Fame. Lors de son discours d'introduction, il a souligné l'impact du Detroiter sur le rap game. Lors de cette cérémonie d'intronisation de la promotion 2022 du Rock & Roll Hall Of Fame, des artistes comme Lionel Richie, Terry Lewis et Jimmy Jam, Dolly Parton et Harry Belafonte ont aussi été honorés.

L'ancien membre de NWA a rappelé son histoire commune avec Em' et leurs premières rencontres ainsi qu'une anecdote quand il a découvert qu'en réalité le rappeur de Detroit était blanc.

"Il y a plus de 20 ans, Jimmy Iovine, qui est également l'un des intronisés de ce soir et l'un de mes meilleurs amis, m'a fait écouter une cassette démo d'un gars qui s'appelait Eminem. La première chose que j'ai dite quand je l'ai entendu était, 'qu'est-ce qu'il vient de dire?' Je l'ai tellement aimé que je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter. Quelques jours plus tard, Jimmy m'a appelé et m'a dit : 'Tu sais que c'est un Blanc, n'est-ce pas ?' F—ed me up !" Avec le recul, je ne sais pas pourquoi cela ne m'a pas traversé l'esprit. Il ne ressemblait pas à un rappeur noir, surtout à cause de ce qu'il disait. Je suppose que c'était mon ignorance à l'époque, pensant que si vous êtes un très bon rappeur, vous devez être noir."

Après avoir reconnu comment les trois ont parié l'un sur l'autre pour donner vie à la carrière d'Em, Dre a ensuite félicité Eminem pour la façon dont sa musique "a amené le hip-hop en Amérique centrale" et "nous a forcés à affronter nos préjugés".

Les deux artistes ont ensuite partagé la scène pour interpréter un medley des tubes de Slim Shady" dont "My Name Is" et "Rap God". Eminem a également fait venir Steve Tyler pour interpréter en direct le sample d'Aerosmith qui apparaît sur "Sing For The Moment". Il a également performé avec Ed Sheeran et Elton John pour le soutenir dans son interprétation de "Stan", "Forever" et "Not Afraid".

Eminem was officially inducted into the Rock and Roll Hall Of Fame‼️⭐️ pic.twitter.com/vpZy7LEp63 — RapTV (@Rap) November 6, 2022

Ensuite, il a livré son propre discours d'acceptation dans lequel il a humblement qu'il ne devrait pas être sur cette scène ce soir. Il a ensuite parlé des difficultés de sa vie quand il était jeune, de son enfance compliquée et de ses problèmes d'addiction. Il a aussi remercié des dizaines d'autres rappeurs comme étant ses "pères" dans le rap et sans qui il n'aurait certainement pas réussi une telle carrière (il y avait plus d'une centaine de noms !)

Eminem’s thank you list during his speech last night:

“I'm gonna start with the 2 Live Crew, 2Pac, 3rd Bass, Alliance, Apache, Audio Two — Milk Dee, what up! — Awesome Dre, the Beastie Boys, Big Daddy Kane, Big Pun, Big L, Biz Markie, the Notorious B.I.G. of course,(1/7) — Chloe (@wammak_) November 6, 2022 De La Soul, did I say De La Soul? Def Jef, Del the Funky Homosapien, DJ Quik, Dr. Dre of course, Dres from Black Sheep, Ed O.G., EPMD, Fat Boys, Fat Joe, Fu-Schnickens, Gang Starr, Geto Boys, Heavy D, House of Pain, Ice Cube, Ice-T, the Intelligent Hoodlum, JJ Fad, Jaz-O,(3/7) — Chloe (@wammak_) November 6, 2022 Lord Finesse, Lords of the Underground, Mantronix, Masta Ace, MC Breed, MC Lyte, MC Shan, Melle Mel, Merciless Ameer, Mobb Deep, Monie Love, Nas, Newcleus, Onyx, Organized Konfusion, Outkast, Andre 3000, Paris, Pharcyde, Queen Latifah, Rakim, Redhead Kingpin, Pete Rock and (5/7) — Chloe (@wammak_) November 6, 2022 the Skinny Boys, Tony D, Too $hort, Treach from Naughty By Nature, A Tribe Called Quest, U.T.F.O., Whodini, Wise Intelligent and the Poor Righteous Teachers, Wu-Tang Clan and YZ.” (7/7) — Chloe (@wammak_) November 6, 2022

"On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Eh bien, il a fallu tout un genre de musique et sa culture pour m'élever moi. Je n'a pas fini l'école, moi, mon éducation ça a été le hip-hop, et ces gens-là ont été mes professeurs. (...) C'est leur soirée autant que la mienne".

Il a aussi, d'une certaine manière, rendu hommage à sa fille Hailie Jade.

"J’ai failli mourir d’une overdose en 2007, a commencé Eminem. Ce qui craignait un peu pour Hailie dans ses années. Parce que les drogues étaient putain de délicieuses. Et je pensais qu’on tenait quelque chose, mec, mais ce n’était pas le cas. J’ai alors tout foutu en l’air."