Nicki Minaj et Latto se clashent violemment

La guerre est officiellement déclarée.

Depuis quelques heures, Nicki Minaj et Latto se lancent des piques bien salées sur les réseaux sociaux. Tout est parti des nominations pour les Grammy Awards.

La guerre est bel et bien déclarée entre Nicki Minaj et Latto. La première à avoir lancé les hostilités, c'est Nicki, après s'être exprimée sur les nominations des Grammy Awards en live Instagram. Ce qu'elle dénonce, c'est le fait que son titre "Super Freaky Girl" va concourir dans la catégorie chanson pop au lieu de hip-hop, contrairement au morceau "Big Energy" de Latto.

"Admettons que "Super Freaky Girl" est une chanson pop. Qu'en est-il de "Big Energy" ? Si tu enlèves mon morceau de la catégorie hip-hop pour la mettre dans la pop, fait pareil avec Latto. [...] En plus c'est le même producteur sur les deux morceaux."

Une remarque jusque-là relativement justifiée, mais qui a depuis pris d'énormes proportions. En effet Latto a indirectement répondu à Nicki Minaj, se vantant de ne pas avoir assez de temps pour fêter toutes ses récompenses et nominations aux différentes cérémonies d'Award. Et encore une fois, ça n'a pas plus à notre Barbie, qui a de suite répliqué, attaquant frontalement Latto.

"Cette Karen a probablement mentionné mon nom dans plus de 100 interviews. Elle raconte qu'elle a fait la queue pour Pink Friday avec sa chaine Barbie, une frange, des cheveux roses... Mais aujourd'hui, elle décide de se taire, plutôt que de défendre celle qu'elle a appelé sa plus grande inspiration"

En revanche selon Latto, ce n'est pas la première fois que Nicki Minaj l'attaque indirectement sur les réseaux sociaux. Et même si elle essayait à chaque fois d'arranger les choses avec l'intéressée en privé, elle n'obtenait apparemment jamais de réponse. Ce à quoi Nicki a répondu en affirmant que c'était uniquement dans sa tête, et qu'elle ne parlait jamais d'elle... bref, difficile de démêler le vrai du faux dans toute cette histoire, qui nous rappelle celle d'il y a quelques jours entre Cardi B et JT des City Girls !

The most recent subtweet in question… but I’m finna start from the beginning #40yroldbully pic.twitter.com/3e7pKOskNY — BIG LATTO 🎰 (@Latto) October 14, 2022

Cette embrouille devient en tout cas de plus en plus personnelle, car les deux artistes s'attaquent désormais sur leur âge ou encore sur les ventes de leurs derniers projets. On espère qu'elles réussiront rapidement à régler leurs comptes !