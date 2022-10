Young Thug et Gunna : leur jugement retardé

Les nouvelles sont encore mauvaises pour les deux rappeurs...

Young Thug et Gunna pourraient potentiellement rester derrière les barreaux un peu plus longtemps que prévu. Leur procès, prévu au départ pour janvier 2023, risque effectivement d'être repoussé.

Encore une fois, les nouvelles sont très mauvaises du côté de Young Thug et Gunna. Derrière les barreaux depuis maintenant cinq mois, les deux rappeurs ne sont pas au bout de leur peine. Et ils ne sont pas seuls, puisque 26 autres affiliés à YSL sont eux aussi en prison, en attente de leur procès pour de nombreux chefs d'accusation allant du meurtre au trafic de drogue, dans le cadre de la loi RICO.

Il y a quelques jours, le procureur chargé de l'affaire, Fani Willis, a déposé une requête de 10 pages demandant un report de deux mois du procès. Selon le média américain Fox 5 Atlanta, cette demande est justifiée par le fait que plus d'un quart des personnes inculpées n'ont pas encore trouvé d'avocats. Ainsi, le procès pourrait être reporté au 27 mars 2023, au lieu du 9 janvier 2023.

"Une prolongation jusqu'à la dernière semaine de mars garantirait que les huit accusés supplémentaires aient correctement préparé leur défense avec un avocat commis d'office."

Un peu plus loin dans son courrier, Fani Willis demande également que les accusés soient jugés tous ensemble, puisqu'ils auraient participé aux mêmes activités illégales, et des preuves similaires devraient être présentées pour chacun d'entre eux. La décision finale de repousser ou non ce procès est attendue plus tard dans le mois.

De leurs côtés, les avocats de Gunna et Young Thug continuent de nier l'implication de leurs clients dans les faits qui leur sont reprochés. Pour rappel, Thugger risque la prison à vie.