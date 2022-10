Kanye West crée la polémique avec un t-shirt "White Lives Matter"

En pleine Fashion Week de Paris.

A Paris depuis quelques jours pour la Fashion Week, Kanye West créé à nouveau la polémique. C'est cette fois pour un t-shirt porté pendant le défilé de sa marque et surtout à cause du message inscrit dans le dos de celui-ci.

On connait Kanye West pour ses nombreuses frasques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et même s'il faisait parler de lui positivement hier après ses débuts de mannequin, aujourd'hui c'est un réel bad buzz que le rappeur a lancé. La raison : un t-shirt porté lors de son défilé Yeezy à la Fashion Week de Paris. On peut y voir inscrit au dos "White Lives Matter", un slogan associé à l'extrême droite, utilisée comme réponse au mouvement Black Lives Matter lancé en 2015.

Kanye West qui porte un t-shirt "White Lives Matter" lors de son défilé Yeezy Season 9 à Paris.. pic.twitter.com/k7sXX3ULhD — WRLD (@wrld_mag) October 3, 2022

Pour l'instant, Kanye West n'a pas commenté cette polémique, ni donné plus de détails sur la collection présentée au défilé. Ce que l'on sait, c'est ce que l'une des mannequins portait exactement le même t-shirt. Et ce n'est pas tout. Sur l'une des photos des coulisses du défilé, Kanye pose de dos avec Candace Owens, une éditorialiste politique proche de Donald Trump.

Une tenue qui fait depuis énormément réagir les internautes, mais aussi quelques célébrités. Parmi elles, le rappeur de Bâton-Rouge Boosie Badazz. Sur Twitter, il mentionne directement Kanye West.

"Après tout ce que nous avons traversé, tu portes cette merde irrespectueuse !! Tu t'en fous de la façon dont les Noirs sont morts et ont souffert dans les mains des blancs. Et tu dis que Bush n'aime pas les noirs...vraiment n***a"

Encore un choix risqué de Kanye West, qui se rajoute à ses déjà nombreuses polémiques...