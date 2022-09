Kanye West craque à nouveau et inonde la Toile de messages plein de folie...

Ye a encore fait le fou sur les réseaux sociaux s'en prenant à Kid Cudi, Pete Davidson et son ex-belle-famille.

Avec Kanye West, il n'y a jamais de demi-mesure. Soit il est totalement absent des réseaux sociaux, soit il craque complètement et inonde la Toile de messages aussi fous les uns que les autres. Il vient de passer la nuit enfoncé dans ses démons et il a publié tout azimut accusant Gap de lui avoir voler ses créations ou clashant violemment Kid Cudi ou Pete Davidson et parlant également de la situation de Travis Scott qui n'avait pourtant rien demandé. Evidemment, quelqu'un de l'entourage de Ye s'est aperçu de sa folie et toutes les publications ont été supprimées depuis. Trop tard, évidemment...

Il s'en notamment pris à la famille Kardashian, qualifiant les papas des enfants des filles du clan de simples "collègues donneurs de sperme". Travis Scott, Scott Disick, Tristan Thompson ont certainement apprécié...

Kanye West has lost his shit LMFAOOOO pic.twitter.com/0ftSFr31vF — binh nguyen (@binhtheredunit) September 2, 2022 Dans la foulée, il s'en est aussi pris à son nouvel meilleur ennemi, Pete Davidson , l'homme qui a osé sortir avec son ex-femme, Kim Kardashian.