Future vend son catalogue musical pour une somme à huit chiffres !

Il prévoit l'avenir.

Alors qu'il existe des rumeurs autour de la vente du catalogue musical de Kanye West, c'est une réalité pour Future. Le rappeur d'Atlanta a vendu une grande partie de son catalogue d'édition portant sur les années 2004 et 2020 pour une somme à huit chiffres. Il faut dire que l'accord porte sur 612 morceaux. Future aurait notamment vendu les droits "Life Is Good" et "Jumpman" avec Drake, "King's Dead" avec Kendrick Lamar, "Selfish" avec Rihanna, "Low Life" avec The Weeknd et “Mask Off". L'acheteur est la société Influence Media Partners qui s'est dit "honoré" de s'associer à Pluto. Une source a révélé à Variety que l'accord final portait sur une somme à "huit chiffres". Future s'est lui expliqué dans un communiqué.

"J'ai tout mis dans ma musique et je voulais m'assurer qu'elle était entre de bonnes mains alors que je réfléchissais au prochain chapitre de ces chansons. Je suis fier de m'associer à Rene et à l'équipe d'Influence Media et d'envoyer ainsi le signal que cette musique a une valeur intemporelle. Ma musique est mon art et ces chansons représentent certaines des œuvres d'art les plus précieuses de ma carrière."

Rene McLean, fondatrice d'Influence Media a ajouté :

"Future est une icône culturelle. Il continue d'être un modèle impactant dans l'industrie de la musique et a réinventé la musique d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Il est rare de trouver quelqu'un qui fait bouger la musique et la culture à la même vitesse avec un style vocal et mélodique reconnaissable. Sa carrière prolifique et sa popularité continue depuis plus de 15 ans témoignent de son influence indéniable sur le paysage musical et culturel contemporain. Nous sommes honorés d'être ses partenaires."

Sur la période 2004-2020, Future, c'est 16 mixtapes, huit albums studio et quatre projets collaboratifs. Six de ses huit albums studio ont fini par devenir n°1 au Billboard 200, dont "FUTURE", "HNDRXX", "High Off Life" et "The WIZRD". Son dernier projet, "I NEVER LIKED YOU" est aussi entré à la première place du classement avec 220 000 équivalents-ventes.