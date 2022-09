Eminem numéro un du classement rap chrétien !

Un record de plus pour Eminem.

Une perf’ de plus pour Slim Shady !

La collaboration de Kanye West et Eminem sur le remix de “Use This Gospel” de DJ Khaled est un véritable carton. Le morceau s’est placé à la première place du classement Billboard des musiques chrétiennes, une première pour Eminem et DJ Khaled.

S’il y a bien deux termes qu’on ne pensait jamais associer, c’est Slim Shady et rap chrétien. Le 26 août dernier, DJ Khaled a dévoilé son album “God did“. Un projet qu’il a directement placé à la première place du classement Billboard Hot 200, détrônant ainsi Bad Bunny. L’opus a immédiatement fait parler de lui et pour plusieurs raisons. Si de nombreux internautes (ainsi que des personnalités) ont été impressionnés par le couplet de Jay-Z sur le titre “God did“, c’est surtout le feat entre Eminem et Ye qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, leur featuring était connu, par son nom, mais n’avait jamais été dévoilé.

Si “Use This gospel“ ne restait qu’une sorte de mythe (à l’instar d’autres musiques auxquelles Dr. Dre s’est associé), DJ Khaled a réussi un coup de maître en ajoutant le titre à son album. Un pari réussi puisque “Use This gospel remix“ a atteint la première place du classement Billboard des musiques chrétiennes. Kanye West, Eminem et DJ Khaled sont donc numéro 1. Si Yeezy est un adepte du classement grâce à ses divers projets et musiques gospels, “l’interprète de Is This Love (09)“ et le producteur peuvent ajouter une nouvelle performance à leur carrière déjà bien remplie en termes de récompenses. Le rappeur de Détroit est, pour rappel, l’artiste le plus certifié de l’histoire (4).

Néanmoins, cette nouvelle n’en reste pas moins surprenante. En effet, les propos crus d’Eminem ont pu parfois choquer et ce dernier a même fait les frais de la cancel culture. Comme quoi, tout arrive.