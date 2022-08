Booba dans TPMP : pas de révélations sur sa guerre contre les influenceurs, les internautes sont déçus

Tout ça pour ça...

Cela devait être l'événement de la rentrée. Booba était en direct de l'émission "TPMP" pour parler de son combat contre les influenceurs. Mais alors qu'il était dans sa voiture à Miami en route vers l'école pour aller chercher ses enfants, il a été victime d'une très mauvaise liaison. Résultat, son message a été inaudible et la seule chose que l'on a retenu c'est qu'il a dit : "On va se les faire ces influenceurs, merci d'avoir dénoncé cette arnaque et le combat continue". Autrement dit, rien... En tout loin, très loin des révélations promises. Sans verser dans la théorie du complot, les internautes ont leur idée sur le pourquoi de ce fail. En effet, il a été reconnu que le présentateur de l'émission, Cyril Hanouna est actionnaire de la société de Magali Berdah, la principale mise en cause par le Duc, Shauna Event. Du coup, les Twittos pensent que l'animateur n'a pas trop voulu creuser le sujet de peur de se mettre dans la sauce préférant parler du Stade de France avec B2O.