Drake devient l'artiste le plus shazamé de l'histoire !

Encore un record pour Drizzy.

Si, en France, c'est Jul et PNL qui font tomber tous les records musicaux, dans le monde et aux Etats-Unis, c'est Drake qui multiplie les performances de choix. Il est d'ores et déjà le maître du streaming et possède pratiquement tous les records de Spotify ou d'Apple Music mais il semble bien que le Canadien et surtout sa musique ne s'arrêtent pas là. Ainsi, selon les chiffres fournis par Apple, le 6 God est devenu l'artiste le plus shazamé de tous les temps avec plus de 350 millions de shazams pour ses propres chansons ou pour des titres sur lesquels ils figurent en featuring. De son catalogue impressionnant, le single "One Dance" datant de 2016 est sa chanson la plus shazamée avec plus de 17 millions de shazams.

Cependant, il y a quand même deux records que le Canadien ne possède pas sur Shazam. Son mentor, Lil Wayne, a été le premier artiste à dépasser un million puis 10 millions de shazams, réalisant les exploits en 2009 et 2011. Drake ne possède pas non plus le titre de la chanson hip-hop la plus shazamé de tous les temps. Ce record appartient au single "Can't Hold Us" de Macklemore et Ryan Lewis datant de 2012 avec Ray Dalton.

Drake reçoit ce nouvel honneur alors qu'il a déjà été distingué ce mois-ci par le Billboard. Il a en effet battu un record jusque-là détenu par les Beatles. Sa collaboration avec DJ Khaled et Lil Baby sur le titre "Staying Alive" est devenue sa 30e chanson à atteindre le top cinq du Billboard Hot 100, dépassant ainsi le record du groupe anglais avec 29. Les petits gars de Liverpool détenaient cette marque depuis 55 ans ! C'est dire l'influence de Drake sur la musique actuelle. Evidemment, les modes de consommation ne sont plus les mêmes mais quand même, cela prouve l'importance de Drizzy aujourd'hui.