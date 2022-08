Migos : une preuve de plus de leur séparation ?

Quavo et Taekoff viennent de sortir un nouveau morceau sans Offset

Les rumeurs entourant la séparation possible de Migos n'ont pas ralenti. Quavo et Takeoff ont sorti un morceau ensemble sous le nom de Unc & Phew, "Hotel Lobby" tandis qu'Offset et Cardi B ne font plus partie de leurs followers. La participation des deux tiers des Migos sur un morceau avec Gucci Mane, ""Us Vs". Them’", pose encore plus de questions car les deux artistes se présentent sous leur nom de scène habituel. De quoi embrouiller encore un peu plus les cartes... D'autant que les deux rappeurs y sont tout simplement bouillants.

Rappelons qu'Offset et Cardi B ne suivent plus Quavo et Taekoff sur Instagram, un signe de grosse embrouille dans cette société numérique. Ensuite, les deux derniers cités ont sorti un titre sans leur compère. Aujourd'hui, en voici une deuxième. Entretemps, Migos, qui devait apparaître sur la scène Governors Ball 2022 Festival s'est finalement retiré de l'affiche, l'excuse étant que Quavo travaillait sur un projet de film tout en insistant sur le fait qu'il était toujours un groupe. En juin, Quavo et Offset se sont produits sous le nom de Migos dans le cadre du festival Summer Smash 2022 à Chicago, interprétant plusieurs morceaux du groupe sans la présence d'Offset.

De toute façon, on devrait rapidement en savoir un peu plus puisque le groupe d'Atlanta est censé se produire sur la scène du National Battle of the Bands organisé par Pepsi le 27 août. Si Quavo et Takeoff n'y vont que tous les deux, les choses seront (malheureusement) définitivement claires... Ceci dit, ça ne sent pas bon puisque sur le site Internet de l'événement, Quavo et Taekoff ne sont que deux...