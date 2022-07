Pour Joe Budden, la drill est un effet de mode

Il ne croit pas à sa longévité.

Comme nous le savons tous, la musique drill est le genre musical en vogue du moment. De plus en plus d’amateurs de drill naissent chaque jour et on retrouve désormais des fans de cette tendance un peu partout dans le monde.

Ce qui est loin d’échapper à Joe Budden, qui ne s’est pas privé de partager son opinion sur la tendance drill dans l’épisode 544 de son podcast “The Joe Budden Podcast”. D’après Joe, la drill n’est qu’effet de mode. Il ne croit pas en son avenir et il met même en garde ces collègues rappeurs qui ont décidé aujourd’hui de suivre le mouvement. L’auteur du single à succès des années 2000 “Pump It Up” déclare qu’il ne laisse pas plus de cinq ou six années de longévité à la musique drill car pour lui, en 2022 aujourd’hui, elle a déjà fait son temps.

“C’est fini. (…) Dans les cinq, six prochaines années. Vous, les gars de drill, vous avez la plus courte des fenêtres. C'est bientôt fini.”

Dans l’un des passages de son podcast, l’ancien rappeur est revenu sur un fait récent. Il a tenu à souligner le fait que, malgré l'engouement autour de ce phénome mondialement reconnu, aux États-Unis principalement, la drill attire énormément et sans discrétion les hommes politiques ainsi que les forces de l’ordre ce qui est non-négligeable surtout pour les rappeurs impliqués dans des histoires pas nettes.

Il a également évoqué événement qui s’est produit il y a quelque temps. Il s’agit de la fois où Eric Adams, maire de la ville de New York, avait été surpris en train de danser avec le rappeur French Montana.

“Vous pouvez tous continuer à danser avec Eric Adams si vous voulez. C’est fini, mon pote. Dans les cinq, six prochaines années...”

Reste à voir maintenant si les dires de Joe Budden s’avèreront vrais ou non. Rendez-vous en 2027 pour voir si la drill se sera vraiment effacée du rap game. Une chose est sûre, aujourd’hui, certains misent totalement sur elle sur le long terme tandis que d’autres n'y croient pas une seule seconde.

Écoutez dès maintenant l’épisode 544 "Landfish" du The Joe Budden Podcast ici.