Megan Thee Stallion clashée par Joe Budden : "elle n'a rien vendu"

Pour lui, elle n'est pas une superstar.

Alors que l'affaire qui oppose Megan Thee Stallion et Tory Lanez est revenue sur le devant de la scène suite à une audience au tribunal de Los Angeles et aux déclarations de DJ Akademiks qui ont déclenché une guerre des mots avec l'artiste de Houston sur les réseaux sociaux, c'est au tour de Joe Budden, troll devant l'éternel, de critiquer la rappeuse. Il lui dénie son statut de superstar avec un argument simple : selon lui, elle n'aurait rien vendu pour être considérée de la sorte... Bon, il oublie quand même qu'elle a eu deux singles numéro un au Billboard en 2020 avec "WAP" en feat avec Cardi B ou son duo avec Beyoncé, "Savage Remix". Il oublie aussi que son premier album, "Good News", a été certifié platine par la Recording Industry Association of America (RIAA). Mais est-ce que tout cela gêne vraiment Joe Budden ? Bien sûr que non. Alors, dans un épisode de son podcast, il a déclaré ceci :

"Tu n'es pas une superstar si tu ne peux pas vendre un album, de quoi parle-t-on en ce moment ? Qu'est-ce qui l'empêche d'être une superstar à part les ventes ? Elle n'a rien vendu. Elle a beaucoup de choses à faire. C'est le game d'aujourd'hui."