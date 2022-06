Young Thug : ses textes vont être utilisés contre lui

Lors de son procès.

Alors que Gunna a vu sa demande de liberté sous caution refusée il y a peu, celle de Young Thug n'a pas non plus été envisagée par le tribunal. Le rappeur est donc toujours sous les barreaux et c'est de là qu'il a appris que les paroles de ses chansons publiées entre 2016 et 202& allaient être utilisées contre lui lors de son procès. Ils incluent notamment des titres comme "Anybody", "Take it to Trial", "Ski" avec Gunna et "Slatty". L'accusation a défendu sa démarche en expliquant que les paroles du Thugger "préservent, protègent et améliorent la réputation, le pouvoir et le territoire de l'entreprise YSL".