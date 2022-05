Travis Scott : premier concert depuis "Astroworld"

Travis Scott and Quavo performing Pick Up The Phone last night in Miami pic.twitter.com/A8hZQL4O6d

Travis Scott returned to the stage last night and had a quick message 🗣 pic.twitter.com/peNl4lKoZL — Travis Scott Fan Club ‼️ (@ragewav1) May 8, 2022

Travis Scott est donc de retour, même s'il fait les choses de façon mesurée. On attend aussi la sortie de son prochain album "Utopia", sans doute pour cette année. Le rappeur marche encore sur des oeufs et n'en a pas terminé avec le drame d'Astroworld. Un énorme procès pourrait lui tomber dessus dans les mois qui viennent. Il fait donc attention à ce qu'il fait pour éviter les critiques et que cela ne joue contre lui.