Ninho : tous les titres de "JEFE" sont certifiés

N.I. marque encore une fois l'histoire.

Il y a des jours, on se demande où va s'arrêter Ninho... Non content d'être le rappeur le plus certifié de France, il continue à engranger et à coffrer mais aussi à battre record sur record. On vient en effet d'apprendre que TOUS les titres de son dernier album, "JEFE" sont certifiés. Oui, oui, vous avez bien lu. Mais ce n'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est que c'est le troisième projet de N.I. a être entièrement certifié après "Comme Prévu" et "Destin".

Il aura fallu seulement quatre petits mois pour que les 15 morceaux de "JEFE" soient tous certifiés et soient, au minimum, single d'or. Il n'en manquait qu'un seul, "RER D" pour réussir ce nouvel exploit. C'est désormais chose faite, donnant un Ninho une ligne supplémentaire à son déjà très lourd palmarès. Le SNEP le rappelle d'ailleurs bien, ce que réussit Ninho, ce n'est pas rien, pour être certifié or, un single doit être écouter au minimum 15 millions de fois ! 15 millions ! Un chiffre énorme que N.I. atteint sur TOUS ses morceaux et pas seulement sur les tubes. On insiste, mais il ne faut pas minimiser ce que réussit le rappeur du 9.1.