Booba partage un message d'insulte contre Zemmour

Oh putain mais lui c’est le plus grand fumier de la galaxie!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🏴‍☠️ on veut son nom! pic.twitter.com/k3Y9W4jugm — Booba (@booba) April 5, 2022

On se demande donc à quoi joue Booba. Cette fois, il partage un message d'insulte contre Eric Zemmour dont il validait une idée il y a quelques jours. Est-ce une façon de faire passer "son soutien" (sur une idée seulement) ? Est-ce une méthode pour s'en prendre à Zemmour mais pas de manière frontale ? Et puis est-ce à dire qu'il ne connaît pas Poutou ou que celui-ci est trop bas dans les sondages pour qu'on se rappelle son nom ?

Toujours est-il qu'on nous enlèvera pas de l'idée que le Duc joue avec le feu. On a du mal à comprendre comment un homme noir qui a des enfants peut même valider une seule idée de Zemmour. OK, il vit aux Etats-Unis mais on suppose qu'une partie de sa famille vit en France. On a du mal à imaginer qu'il valide l'idée que Zemmour devienne président dans ce cas.

Et on persiste à penser que le plus simple aurait été de reconnaître qu'il avait dit une bêtise et qu'il était contre Zemmour comme il l'a été toute la campagne. S'il a du mal à se sortir de cette polémique, c'est aussi parce que son public ne comprend ni sa position, ni son attitude. Alors plutôt que de partager des insultes contre le candidat, peut-être aurait-il fallu reconnaître honnêtement son erreur ?

Grégory Curot