Booba peine à se sortir de la polémique Zemmour

Il s'enfonce tout seul.

Une fois n'est pas coutume, Booba a été dans la sauce tout le week-end. Le pire, c'est qu'il s'y est mis tout seul en soutenant une des propositions du candidat à la présidentielle Eric Zemmour alors que le Duc n'a eu de cesse jusqu'à maintenant de pointer du doigt les folies et les incohérences de son programme. On s'est donc tous demandé quelle mouche avait piqué le rappeur pour ainsi retourner sa veste et donner du crédit à une "idée" de l'ancien journaliste à propos de l'école. Evidemment, l'équipe qui l'entoure n'est pas composé de manchots et le tweet de B2O a été repris son compte par Zemmour qui lui a demandé "Quelle école il voulait pour ses enfants ?"

Alors qu'il aurait été plus simple pour l'interprète de "DKR" de supprimer ses tweets voire de s'excuser, le Duc essaie de s'en sortir autrement, notamment en expliquant qu'il ne voterait pas pour Zemmour. Et comme la meilleure défense ça reste toujours l'attaque pour Booba, il a voulu entraîner avec lui l'ancien soutien de Zemmour avec il s'est violemment clashé, Tanguy David, non sans rappeler qu'il était d'accord avec les propositions du candidat sur l'endoctrinement à l'école.