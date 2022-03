Pour Diddy, Biggie est le meilleur rappeur de l'histoire

Une longue vie après sa mort !

C’était il y a 25 ans ! Le 9 mars 1997, la légende Biggie Smalls était assassinée alors que le rappeur n’avait que 24 ans. Le MC de Brooklyn s’était fait tirer dessus à plusieurs reprises lors d'un drive-by. Ce jour-là il s’était rendu à Los Angeles pour la promotion de son deuxième album "Life After Death". À cette époque Biggie faisait partie du label Bad Boy Records fondé par le rappeur Puff Daddy. 25 ans plus tard, The Notorious B.I.G est considéré comme une légende du hip-hop et son travail continue d'être reconnu et apprécié dans le monde entier. Hier, Diddy a partagé une vidéo "throwback" de Biggie au micro. Dans cet extrait le rappeur encourage les jeunes fans à poursuivre leurs rêves. Le mogul, lui, a livré le fond de sa pensée. Pour Puffy, pas de doute, Biggie est le plus grand rappeur de l'histoire.

"Il n'y en aura JAMAIS d'autres. Le PLUS GRAND RAPPEUR DE TOUS LES TEMPS. Aujourd'hui, nous te célébrons et t'honorons, roi. Je t'aime et tu me manques!!"

Biggie Smalls n’a sorti qu’un seul album de son vivant,"Ready To Die" en 1994. L'album "Life After Death" est sorti 16 jours seulement après l’assassinat du MC avec une longue liste d'invités : 112, JAY-Z, Lil' Kim, Mase, Bone Thugs-n-Harmony, Tao Short, D.M.C. de Run-D.M.C., R. Kelly, The LOX et Diddy.

Depuis sa mort, Biggie reste une légende. Lors de la 40e cérémonie des Grammy Awards, "Life After Death" avait été nominé pour le prix du meilleur album rap. "Hypnotize" avait été nominé pour la meilleure performance rap solo et "Mo Money Mo Problems" pour la meilleure performance rap duo ou en groupe.

Il a aussi été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en novembre 2020. Depuis sa disparition de nombreux documentaires ont été réalisés sur sa vie et sa mort tragique. Aujourd’hui il reste l'un des MC les plus respectés et honorés de l'histoire du hip-hop.