Kanye West justifie la décapitation de Pete Davidson dans "Eazy"

"C'est de l'art".

C'est peut dire que le dernier clip de Kanye West avec The Game, "Eazy", a fait couler beaucoup d'encre et a suscité de nombreuses réactions. Dans ce clip, Ye décapite et enterre un personnage d'argile qui ressemble fort à Pete Davidson, le nouveau compagnon de son ex-femme, Kim Kardashian. Selon les rumeurs, le comédien aurait trouvé son concurrent totalement "hystérique" tandis que Kim K aurait été livide lors qu'elle a visionné les images. Kanye West a tenu à se défendre dans un de ses derniers posts Instagram. Il a partagé une capture d'écran de la vidéo avec cette légende :

"L'art est une thérapie tout comme cette image, l'art est protégé comme la liberté d'expression, l'art inspire et simplifie le monde. L'art n'est pas un substitut pour un bien ou un mal. Toute autre suggestion concernant mon art est fausse et mal intentionnée."