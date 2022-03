Young Thug veut aider les Africains d'Ukraine

"Contactez-moi au plus vite, je suis prêt !"

Le conflit russo-ukrainien qui a éclaté la semaine dernière après que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré une "opération militaire spéciale" contre l'Ukraine, a choqué le monde entier. Malheureusement la guerre se poursuit en Ukraine et il semblerait qu'une politique "Ukrainiens d'abord" soit mise en place, interdisant à des milliers d'Africains de chercher refuge à l'extérieur du pays en bloquant la frontière polono-ukrainienne... Young Thug a été touché par cette situation qui fait la une de ce qui fait la une des journaux du monde entier et tente d'offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin et qui subissent des préjudices en raison d'un traitement injuste.

Dimanche 27 février, Thugger a publié sur ses réseaux sociaux qu'il tentait de se mobiliser avec ses pairs du rap pour aider les Africains qui sont piégés en Ukraine parce que les natifs du pays sont prioritaires pour partir et chercher refuge ailleurs. Des photos et vidéos publiées sur les réseaux montrent que certains ne sont même pas autorisés à monter à bord des trains ou des bus jusqu'à la frontière, et certains ne seraient pas autorisés à entrer dans d'autres pays.

Face à ces images choquantes, le rappeur d’Atlanta a tout de suite réagit. Ainsi, il a écrit sur Instagram : "Si mes confrères rappeurs sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir d’Ukraine. Même si je sens qu’ils ne nous laisseront pas passer." Il a également rajouté : "Contactez-moi au plus vite, je suis prêt”, avant de partager une vidéo d’une mère nigériane et de son bébé forcés de céder son siège à une autre personne.

Des images qui ont choqué le rappeur qui a décidé de ne pas rester les bras croisés.