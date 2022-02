2 Chainz pense que Drake, Lil Wayne et Kanye West peuvent rivaliser avec Jay-Z

Dans un Verzuz.

C'est une question qui agite le rap américain depuis un moment : qui pourrait affronter Jay-Z dans un Verzuz. Hov' en personne a répondu à cette question en disant que personne ne le pourrait mais d'autres ont des idées pour lui. Ainsi, dans une interview pour All The Smoke, 2 Chainz a fait l'inventaire des artistes qui auraient assez de poids pour s'opposer au New-Yorkais. Il n'en voit que trois : Kanye West, Lil Wayne et Drake.

"Je pense que Lil Wayne à la présence et le charisme, je pense qu'il a aussi les chansons. Drake a la présence sur scène, le charisme, il a les chansons. Donc, il y a quand même quelques personnes. Ye a aussi la présence sur scène, le charisme, les chansons. Il y a quand même quelques artistes qui en sont capables et nous sommes en vie pour voir ce moment."

A noter que 2 Chainz ne s'est jamais cité alors qu'il a quand même une quantité impressionnante de singles et de certifications à son actif. Il a évoqué son travail ailleurs dans l'interview et a déclaré qu'il y avait une chanson qui avait vraiment tout déclenché chez lui.