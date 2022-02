Cut Killer ressort ses mixtapes classiques !

Les projets qui ont révélé IAM et Lunatic au rap français réédités en éditions limitées.

Cut Killer et Addictive Musique ressortent les mixtapes classiques de Cut Killer ! Avant la consécration auprès du grand public lorsqu'il apparaît dans "La Haine" pour scratcher "As A Sound Of Da Police" de KRS-One avec NTM et Edith Piaf, Cut avait déjà le respect et la reconnaissance de ses pairs dans le hip-hop. Dès le début des années 90, le DJ envoyait des mixtapes reliant le rap français aux artistes américains de l'époque, et c'est bien à travers ses projets que le public rap français s'est pris la vague IAM et Lunatic en pleine face au milieu des années 90. Avec "Un combat sans fin" pour les Marseillais, ou le culte "Cut Killer présente les Lunatic", le public découvre des classiques et des inédits qui font encore référence aujourd'hui, comme "Le Crime Paie", morceau bonus du projet de Cut Killer à la base. Monuments du hip-hop français et pas uniquement, ses projets sont réédités aussi bien dans leur format originel en cassette qu'en CD, et surtout l'ont été pour la première fois en vinyle, avec une édition colorée exclusive. Les tirages cassette et vinyle colorés sont limités, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ou de posséder cette véritable bible du hip-hop !

Le shop complet sur le site d'Addictive ici.