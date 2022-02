Kanye West est un "rappeur indépendant" selon Wack 100

Une déclaration surprenante...

Kanye West a beaucoup d'ambitions. Il veut à la fois devenir le nouveau Virgil Abloh mais aussi président des Etats-Unis. Mais s'il y a une ligne dont il ne dévie pas, c'est qu'il veut retrouver la mainmise sur sa propre musique. Il a dit et redit, il veut pouvoir contrôler son art. A une époque, il n'avait pas hésité à mettre ses contrats en ligne afin de prouver qu'il se faisait financièrement avoir. Bon, même si on a du mal à le plaindre à ce niveau, il force est de constater qu'il a lancé un mouvement dans lequel se sont engouffrés d'autres artistes comme Meek Mill. Or, aujourd'hui, il semble que la situation de Ye ait changé, et ce même s'il a accusé Universal d'avoir "Donda" en ligne sans son accord. En effet, le polémique manager du rap game, Wack 100 a affirmé dans une interview pour Complex que Kanye West peut aujourd'hui être considéré comme un rappeur indépendant.

"Kanye est définitivement indépendant. Il regarde ce que je fais et il réfléchit. Il travaille sur 'Donda 2'. Il a une super équipe avec lui. Il sait très bien dans quelle direction il va."

"Kanye est définitivement indépendant. Il regarde ce que je fais et il réfléchit. Il travaille sur 'Donda 2'. Il a une super équipe avec lui. Il sait très bien dans quelle direction il va."

Pourtant, Ye a sorti tous ses albums sous l'égide Def Jam/Universal Music Group, mais il semble que cela pourrait changer à l'avenir. Son feat avec The Game, "Eazy" est sorti de façon totalement différente, avec des accords séparés. Cela n'a pas empêché le titre de rentrer directement à la 49e place du Billboard, le meilleur score pour un titre de Game depuis 2008 et "My Life", son feat avec Lil Wayne. Wack espère d'ailleurs que l'album du rappeur angelino arrive fin mars ou début avril avec des featurings de Roddy Ricch, Pusha T, Fivio Foreign et Moneybagg Yo.

Quant à Kanye West, le compte à rebours est aussi lancé puisque "Donda 2" est attendu le 22 février 2022. Reste maintenant à savoir s'il va le sortir via Def Jam/Universal Music Group ou en indépendant via G.O.O.D Music.