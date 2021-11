Virgil Abloh : sa contribution au hip-hop

De magnifiques pochettes, notamment.

Virgil Abloh n'était pas seulement un grand créateur de mode, un grand styliste ou encore le directeur artistique de Louis Vuitton. C'était aussi un homme d'images à qui l'on doit quelques-unes des plus belles covers du rap américain, notamment celles des albums de Kanye West dont il était très proche après leur rencontre chez Fendi, mais pas seulement. Il a aussi travaillé sur les visuels d'autres stars du hip-hop et son implication dans cette culture est même allé plus loin : il a en effet créé la marque Off-White qui doit une partie de son succès aux rappeurs et a souvent été cité comme références dans des centaines de lyrics. Dernièrement, il a aussi été le directeur créatif de "Donda". Décédé à seulement 41 ans ce 28 novembre, il laissera une trace importante dans le rap américain, pas seulement dans le monde de la mode.