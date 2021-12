Rihanna et Beyoncé comptent parmi les femmes les plus influentes du monde

Le classement Forbes est tombé...

Chaque année, le prestigieux magazine Forbes dresse la liste des femmes les plus influentes du monde et chaque année, sans réelle surprise, on y retrouve deux chanteuses, Rihanna et Beyoncé, entre autres.

Rihanna gagne même une place cette année et se hisse donc à la 68e position de ce classement qui en dit long sur son influence. Plus que correct, surtout lorsque l'on sait qu'elle était 69e en 2020 et 61e en 2019. Mais la Diva ne se contente pas de ce joli score. Elle a carrément été élue héroïne nationale de la Barbade et est devenue au passage également, la chanteuse la plus riche du monde début décembre avec une fortune estimée à 1,7 milliards de dollars. A noter que c'est surtout grâce à sa marque de cosmétiques. Parce que, pour la musique, on attend toujours...

Beyoncé, quant à elle, recule de 10 places entre 2019 (66e) et 2021 où elle se retrouve à la 76e position du classement. Elle régresse peut-être mais forme toujours avec son mari Jay-Z, l'un des couples les plus riches du monde. Pas d'inquiétude à se faire donc pour Queen B qui figure également dans la liste des femmes les plus riches des Etats-Unis en 2021 (une liste publiée là encore par Forbes).

Toujours dans le classement des femmes mais dans un tout autre genre, la chanteuse américaine, Taylor Swift a fait son entrée à la 100e place du classement et l'animatrice télé star, Oprah Winfrey, reste la mieux classée dans les stars du divertissement en se plaçant 23e.