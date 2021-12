A2H dévoile "Ballade pour une tox" extrait de son prochain album !

Découvrez le nouveau single "Ballade pour une tox" de A2H !

"Ballade pour une tox" est le nouveau single extrait du prochain album de A2H qui sortira en mars 2022. "Ballade pour une tox" est une chanson puissante qui emprunte une forme musicale douce qui vient contraster avec les paroles très réalistes du rappeur. A2H réalise ici une grande chanson, si caractéristique du style hybride qui lui est propre !

Le titre "Ballade pour une tox" s’inscrit dans la continuité du succès populaire actuel du "Cœur des filles". Chanson populaire, on retrouve ici toute l’ADN musical de A2H.

Cette rentrée 2021 est marquée pour A2H par un gros buzz TikTok avec son titre "Le cœur des filles" qui explose depuis début septembre. Le titre monte continuellement depuis plus de trois mois maintenant et se retrouve dans les tops TikTok, Shazam, et Spotify.

Avec "Ballade pour une tox", A2H nous offre un cadeau de Noël avant l'heure !

Découvrez le nouveau single "Ballade pour une tox" de A2H dès maintenant sur Générations : ICI.