Travis Scott : la famille du garçon de 9 ans ne veut pas de son aide

Et le poursuit en justice.

Très marqué par ce qui s'est passé durant le festival Astroworld, Travis Scott avait annoncé son intention de payer les frais funéraires de ceux qui ont perdu la vie durant le mouvement de foule mortel. Encore faut-il que la famille des disparus soit d'accord. Comme il l'avait dit, La Flame a proposé aux proches du garçon de neuf ans qui a finalement succombé à ses blessures de payer ses funérailles. Mais, la famille d'Ezra Blount, 9 ans, la plus jeune victime de la tragédie d'Astroworld, a décliné son offre.

"Nous déclinons l'offre de votre client. Je n'ai aucun doute que M. Scott ait des remords. Son voyage à venir sera douloureux. Il doit faire face et, espérons-le, voir qu'il porte une partie de la responsabilité de cette tragédie", a écrit Bob Hilliard, l'avocat de la famille Blount, dans une lettre obtenue par Rolling Stone.

La déclaration d'Hillard est une réponse à une lettre de l'avocat du rappeur, Daneil Petrocelli, dans laquelle il proposait l'aide du rappeur de Houston.

"Travis est dévasté par la tragédie qui s'est produite au festival Astroworld et pleure pour les familles dont les proches sont morts ou ont été blessés. Travis s'est engagé à faire ce qu'il faut pour aider les familles qui ont souffert et entamer le long processus de guérison dans la communauté de Houston. À cette fin, Travis aimerait payer les frais funéraires du fils de M. Blount."

En outre, la famille d'Ezra a, comme des centaines de spectateurs, intenté une action en justice pour négligence grave contre Scott, Cactus Jack Records, Live Nation et le promoteur ScoreMore Management et a affirmé qu'ils "avaient manqué de manière flagrante à leur devoir de protéger la santé, la sécurité et la vie" des participants. Il y a des milliards de dollars en jeu, même si, individuellement, il y a peu de chances pour que Travis Scott soit reconnu coupable de ce qui s'est passé.