Maes ne sait pas qui est Ziak

Si Maes vient de sortir un nouvel album qui marche très fort et qui, à coup sûr, va marquer l'année 2021, il a aussi une autre particularité : il est le seul invité d'un autre album majeur de l'année, "Akimbo" de Ziak. Le mystère entourant ce dernier, tout juste sait-on qu'il est d'Evry dans l'Essonne, reste entier et même le rappeur de Sevran qui a pourtant travaillé avec lui pour le titre "Rhum & Machette" ne va pas pouvoir nous en dire plus. Dans un entretien avec le média Lacrem, Maes a reconnu qu'il n'avait pas pu voir le visage du drilleur masqué.

"Il est venu cagoulé. Il était masqué, il fumait même avec son masque. J’étais en mode : “Propre”. Limite il allait boire avec son masque."

Il faut dire que le mystère et le culte du secret font partie intégrante du personnage de Ziak. Personne ne sait vraiment qui s'est, y compris, semble-t-il, ses collaborateurs proches. Cette aura lui permet à la fois d'être tranquille une fois qu'il enlève son masque et son bob, mais aussi de renforcer son aura. Si, évidemment, c'est sa musique qui lui a permis de tout casser avec son premier album "Akimbo", Ziak joue aussi de son absence de visibilité pour renforcer la popularité de son personnage. D'ailleurs, il ne donne pas d'interviews et ne communique pas. Son masque, l'esthétisme de ses clips, tout est parfaitement travaillé et englobe le rappeur dans une aura mystérieuse qui renforce encore un peu plus son buzz. Ce qui fait que même Maes qui était pourtant dans le même studio que lui ne pourra pas nous aider à identifier Ziak.