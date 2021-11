Ziak : les chiffres fous d'"Akimbo"

Comme prévu, Ziak arrache tout.

Comme prévu, la sortie d'"Akimbo", le permier album du drilleur masqué Ziak a tout emporté sur son passage. En 24h, il a fait mieux que "Classico Organisé", ce qui n'est pas un mince exploit, vous pouvez nous croire... Surtout que pour un premier projet, Ziak se présente seul, ou presque, puisque seul Maes est invité, sur le titre "Rhum & machette". La force de Ziak, c'est que, s'il garde une base, la drill, une certaine violence, une certaine agressivité dans le flow, il prouve aussi qu'il n'est pas qu'un drilleur fou et qu'il est tout aussi fort quand les BPM ralentissent. A travers les 17 titres du projet, on peut aussi admirer la qualité de son écriture. Car si la drill est avant tout une musique qui balance de l'énergie brute, Ziak réussit à être parfois d'une rare subtilité dans ses textes. Et le public ne s'y est pas trompé.

"Akimbo" de Ziak compte donc 4,8 millions d'écoutes sur Spotify !