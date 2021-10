R. Kelly va pouvoir conserver ses Grammy

Enfin, pour le moment...

Alors que le chanteur risque la prison à vie et qu'il n'en a pas terminé avec la justice, il a été placé sous surveillance pour éviter un suicide. Rare bonne nouvelle dans ce marasme, la Recording Academy a décidé de lui laisser ses Grammy Awards et de ne pas revenir sur ses victoires et ses prix. Pour l'instant...

Si YouTube a décidé de fermer ses chaînes, la musique du chanteur est toujours accessible via les plateformes de streaming et le procès retentissant qui vient de se dérouler à New York en a même dopé les ventes. Mais, globalement, la situation de la star déchue n'est guère enviable. Alors, la Recording Academy a décidé de ne pas insister et de lui laisser les trois Grammy Awards qu'il a remportés durant sa carrière. C'est Harvey Mason, le président de l'Academy qui l'a confirmé. Même s'il pense que ce qui est reproché à R. Kelly est "dérangeant", il reconnaît que l'institution n'a pas prévu, pour le moment, de lui retirer ses prix.

"Je pense que c’est quelque chose que nous allons devoir examiner attentivement, avoir beaucoup de conversations, travailler et prendre une décision… Mon sentiment initial est que nous ne sommes probablement pas une entreprise dans laquelle nous voulons reprendre les prix des gens après leur remise. Mais nous allons bien l’examiner et voir."

R. Kelly a remporté trois Grammy au cours de sa carrière : il a reçu le prix de la performance R&B masculine, la meilleure chanson R&B et la meilleure chanson écrite pour un film, une télévision ou un média, le tout pour "I Believe I Can Fly" en 1998.

Pour l'instant, il peut les garder mais cela doit sans doute être le cadet de ses soucis...