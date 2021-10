Pooh Shiesty risque la prison à vie

Pooh Sheisty, né Lontrell Williams Jr., risque une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Le rappeur de Memphis, dont la caution a été révoquée plus tôt en juin, a récemment reformulé une requête visant à retarder son procès. L'auteur de "Should've ducked" restera en détention, le procès devant commencer le 25 octobre 2021. Shiesty, 21 ans, fait face à des accusations pour une fusillade en date du 9 octobre 2020 sur deux hommes à Bay Harbor Islands, en Floride. Apparemment, dans le cadre d'un accord qui a mal tourné, Shiesty et ses co-accusés Bobby Brown et Jayden Darosa, ont organisé une rencontre pour acheter du cannabis et des baskets haut de gamme.

Selon les rapports de police, Pooh Shiesty et Brown ont tiré sur les deux hommes dans les fesses et la hanche. Ils ont quitté les lieux dans une McLaren qui a été capturée sur vidéo, qui est ensuite devenue virale. Williams a loué la McLaren de couleur vert vif à l'une de ses victimes présumées, identifiée dans les documents judiciaires comme la "Victime 1". Apparemment, Shiesty "avait l'intention de négocier une prolongation de la location de son véhicule dans le cadre de leur transaction". Les victimes de la fusillade ont survécu avec des blessures.

Des détectives du FBI et du service de police de Miami-Dade enquêtaient sur le vol d'octobre 2020 ont relié Williams à la fusillade via le numéro de série sur un billet de 100$ qu'il a laissé derrière lui. Le rappeur de "Back In Blood" avait précédemment publié des photos de la facture exacte sur son compte Instagram, quelques jours avant le tournage. Essentiellement, les médias sociaux aidaient les autorités fédérales à monter leur dossier.

L'acte d'accusation accuse Williams, Brown et Darosa d'un chef de complot en vue de posséder des armes à feu en vue d'un crime de violence, de complot en vue de commettre un vol qualifié selon la Loi Hobbs, d'avoir commis un vol qualifié et d'avoir utilisé une arme à feu en vue de commettre un crime.

Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans s'il est reconnu coupable. Il risque donc la prison à vie.

Pooh Shiesty a signé avec le label 1017 de Gucci Mane au début de 2021, Gucci n'a pas encore commenté cette nouvelle décision.