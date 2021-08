Kanye West et "Donda" critiqués par Chris Brown, Soulja Boy et Booba !

Idk how to feel, Kanye sent me that song “remote control” and I don’t hear my verse on it… hmm fuck that nigga https://t.co/tGIGuO3Pnr

That nigga Kanye weird af — Soulja Boy (Draco) (@souljaboy) August 29, 2021

Mais Kanye West n'a pas été critiqué uniquement par des artistes. Dans leur émission de lundi matin, les co-animateurs de "The Breakfast Club" de la radio Power 105, Charlamagne Tha God, DJ Envy et Angela Yee ont partagé leurs réflexions sur le projet et ils n'ont pas été tendres non plus.

Charlamagne Tha God considère que "l'album est terne dès la première écoute" et que "Donda" aurait pu être excellent avec 12 titres en moins : "Mais 28 chansons avec des parties deux, une heure 48 minutes, c'est trop long et on se traîne". "Et la musique semble un peu datée" a-t-il également déclaré. DJ Envy a été beaucoup plus agressif dans ses propos en expliquant que Kanye West était "un clown" :

"C'est la raison pour laquelle je n'ai pas écouté l'album et je n'ai pas forcément envie de l'écouter. Je n'aime pas la façon dont il traite les gens et je pense que c'est un clown, comme un clown de cirque avec une veste stupide et de grosses chaussures."