Lizzo reçoit le soutient d'Offset

Dans sa lutte contre les haters.

Cardi B avait été une des premières à régir aux commentaires négatifs, racistes et grossophobes qui se sont abattus sur Lizzo après la sortie de leur titre commun, "Rumors". La chanteuse avait elle-même postée une vidéo d'elle en pleurs dans laquelle elle disait ne pas comprendre ce déferlement de haine. Il a été tel que même Facebook est sorti de sa réserve en menaçant ses tourmenteurs de fermer unilatéralement leurs comptes. Le réseau a déjà fait le ménage lui-même en supprimant les commentaires les plus haineux. Dans sa bataille contre les haters, Lizzo a reçu un autre soutien de poids puisqu'Offset, le mari de Bardi s'est aussi fendu d'un message de soutien.

Interrogé par un journaliste de TMZ à Los Angeles, Offset a expliqué ce qu'il pensait de cette controverse.

"Laissez ces belles femmes noires être formidables. Arrêtez de juger, nous travaillons dur pour être des artistes qui plaisent au plus grand nombre."

Offset a aussi convenu que la décision de Facebook de supprimer les commentaires était "la bonne chose à faire".

Mais le principal est peut-être donné par les chiffres du single "Rumors" qui prouve que le public aime la bonne musique et ne se soucie pas du physique du ou des chanteurs. En effet, le featuring entre Lizzo et Cardi B a déjà atteint le palier des 100 000 ventes rien qu'aux Etats-Unis. Sur Spotify, le titre a été streamé presque 15 millions de fois au moment où ces lignes sont écrites et le clip compte 17,5 millions de vues sur YouTube. La meilleure réponse aux haters est sans ici : si la musique est bonne, le public suit. Le reste n'a finalement que peu d'importance. Et c'est sans doute cela qu'il faut mettre en avant.