Rick Ross parle de la possibilité de stopper le clash avec Drake: "il a beaucoup de problèmes à régler"

En froid depuis plusieurs années maintenant, Rick Ross et Drake pourraient éventuellement mettre fin à leur clash, mais Rozay pose certaines conditions.

Il s'agissait pourtant d'une des plus belles histoires d'amitié du rap US: Drake et Rick Ross ont tout traversé ensemble, en marquant le game au fer rouge avec des featurings légendaires comme "No New Friends", "Stay Schemin'", "Aston Martin Music" et tellement d'autres encore. Pourtant, lorsque le clash entre Drizzy et Kendrick Lamar a éclaté, Rozay a très rapidement choisi le camp de l'adversaire, et voilà maintenant plus de deux ans que les anciens potes sont en clash. Un clash qui pourrait prendre fin, d'après "Officer Ricky", mais avant ça, Drake doit régler plusieurs problèmes.

Le rappeur était invité dans l'émission "Thoughts in A Culli" et le sujet des tensions avec Drake a évidemment été abordé. Pour Rick Ross, la balle est dans le camp de Drizzy, une position étrange puisque c'est lui qui a attaqué le canadien:

Le frérot a beaucoup de problèmes à régler. Donc je vais laisser les choses comme ça. Est-ce qu'il y a une chance pour que le gars se comporte en vrai négro? C'est à lui de décider. Mais il a des problèmes à gérer et à régler. Heureusement, il y a plein de jeunes négros qui ont regardé et appris de tout ça. Mais c'est malheureux pour lui.

Rozay explique que même s'il est en clash avec Drake, ce n'est pas pour autant qu'il va renier le passé et effacer les bonnes choses qu'ils ont faites ensemble.

Tu ne changes pas le passé. La musique que j'ai créée dans le passé, je ne pourrais jamais la changer. J'ai kiffé la faire, et je la kiffe toujours. Je ne vais pas laisser des enfoirés ou des mecs avec qui j'ai des problèmes m'empêcher de kiffer des projets dont j'ai fait partie. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que quand je joue les morceaux, le public ne sait plus comment réagir et ils ne veulent plus chanter ses couplets. Et moi je suis genre : 'Non, vous pouvez chanter. Chantez les couplets du petit gars'.

Des confessions qui peuvent être prises dans deux sens : soit Rick Ross est sincère, soit il est réaliste et ne veut surtout pas se priver des plus gros hits de sa discographie, dont la plupart ont été faits avec Drake en featuring. En tout cas, l'appel du pied est lancer, et la balle est dans le camp de Drizzy, mais on doute que le canadien pardonne un jour à Rozay d'être venu lui planter un couteau dans le dos au moment où il était le plus en difficulté.